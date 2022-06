Turista salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere finito in un dirupo con la sua mountain bike

S’è sfiorata la tragedia ieri pomeriggio a Gratteri in provincia di Palermo. Qui un turista biker è stato soccorso dai Vigili del fuoco e dal nucleo Saf dopo che lo stesso turista, con la sua mountain bike, era caduto in un dirupo nell’area del bosco a monte Monaco. Pare che a determinare il sinistro sia stata la perdita del controllo della bici da parte dell’uomo che è finito fuori strada.

I soccorsi hanno permesso di soccorrere il turista che è stato affidato alle cure del 118 che s’è portato pure nella zona. L’uomo che, a quanto sembra, non riusciva a muoversi, è stato imbracato dai vigili del fuoco e condotto in strada da dove è stato poi trasferito all’ospedale Giglio di Cefalù per le cure del caso.