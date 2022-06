Taormina, nozze per i maestri nisseni Mirko Gangi e Martina Vacca: gli auguri a “sorpresa” del presidente Mattarella

Nozze con auguri a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E’ il curioso ma quanto mai piacevole avvenimento che ha visto protagonisti due ragazzi di Caltanissetta che sono convolati a nozze a Taormina.

I novelli sposi, due noti maestri di musica nisseni tra l’altro organizzatori della manifestazione internazionale Musicalmuseo che si svolgeva nel capoluogo nisseno, Mirko Gangi e Martina Vacca, hanno coronato il loro solido e “musicale” sogno d’amore nato sulle note del pentagramma.

Mentre passeggiavano per le incantevoli vie del noto centro turistico, hanno incrociato il presidente della Repubblica che con garbo e simpatia si è fermato per gli auguri e per la canonica foto ricordo.

Agli sposi gli auguri della redazione: saprete suonare le giuste note per un armonico e duraturo concerto d’amore.