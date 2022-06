Serie D. Diramato l’organigramma dirigenziale della Sancataldese 2022/2023

In casa Sancataldese è stato diramato l’organigramma dirigenziale inerente alla stagione 2022-2023, che sarà così composto:

Presidente: Ivano La Cagnina

Vice Presidente e Amministratore Delegato: Dario Spinello

Vice Presidente e Responsabile Area Medica: Riccardo Zoda

Vice Presidente e Direttore Generale: Walter Burcheri

Segretario Generale e Responsabile Legale: Avv. Salvatore Pirrello

Queste figure andranno a comporre il Consiglio di Amministrazione della società

Sono soci Salvatore Intorre, Calogero Vicari, Adamo Ferrara.

In una nota la società ha sottolineato: “Archiviamo una stagione, quella passata, con un finale esaltante che ha visto centrare in pieno il nostro obiettivo: la permanenza nella prestigiosa serie D! Salvezza ottenuta direttamente, senza dover passare dalla “lotteria” dei play out.

Una stagione che ha avuto un inizio da incubo a livello di risultati, con una sfilza di 7 sconfitte consecutive che avrebbero potuto compromettere seriamente il nostro campionato. Ma la compattezza della Dirigenza ha permesso a questa Società di riuscire a “navigare” in un mare in tempesta, mantenendo la calma e la serenità necessaria per il giusto cambio di rotta e per poter raggiungere il traguardo prefissato. In realtà avevamo anche un secondo obiettivo: quello di riuscire a salire sul podio della importante classifica nazionale dei “Giovani D Valore”, la speciale iniziativa del Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti che incentiva l’impiego dei giovani calciatori oltre la quota prevista da regolamento. L’ufficialità, arrivata qualche giorno addietro, conferma il raggiungimento del terzo posto della Sancataldese, per questa autorevole graduatoria! Il raggiungimento di questi obiettivi sono per noi motivo di grande stimolo per iniziare a programmare la nuova stagione che si preannuncia davvero avvincente, grazie anche alla presenza di Club molto prestigiosi!

Per alcuni dirigenti questo è il 17° anno alla guida di questa Società: elemento che non può che confermare la grande serietà e continuità del nostro progetto. Questa dirigenza ha una sola richiesta e lo fa stavolta ad alta voce: desidera sentire ancora di più la vicinanza degli sponsor, dei tifosi, delle istituzioni e di tutti coloro che hanno a cuore questi colori per noi sempre magici.

Lo scorso anno i numeri hanno purtroppo confermato diversamente, una delusione che ci ha fatto tanto riflettere. Vorremmo sin da subito cancellare questa delusione, sperando di vedere risultati che dimostrino il contrario; perché il progetto Sancataldese è il progetto di una città intera! Adesso è il momento di fare quadrato tutti e dimostrare diversamente. Ad iniziare dalla campagna abbonamenti e di sponsorizzazione che stanno per iniziare!”. La società ha infine ribadito che nelle prossime ore saranno delineate le altre cariche dirigenziali e tecniche, così da poter dare corpo a questa nuova stagione calcistica che è alle porte.