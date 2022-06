San Cataldo. Tornano le strisce rosa. Il sindaco: “La nostra è una Città a misura di mamma e di donna”

SAN CATALDO. Le strisce rosa torneranno a San Cataldo. A renderlo noto è stato il sindaco Gioacchino Comparato. In una nota ha sottolineato: “Molti cittadini ricorderanno quando, nel 2013, a San Cataldo vennero realizzate le cosiddette “strisce rosa”, ovvero parcheggi destinati unicamente alle donne in gravidanza o alle mamme con al seguito figli con un anno di età, in prossimità delle farmacie, presidi sanitari, poste, uffici pubblici o studi pediatrici. Un’iniziativa importante e accolta con entusiasmo dai cittadini, ma che, come abbiamo potuto constatare con i nostri occhi, è stata trascurata man mano nel corso degli anni successivi.

Oggi però, con grande soddisfazione, possiamo dire con certezza che le strisce rosa torneranno presto tra le strade di San Cataldo. Il nostro Assessore alle Pari Opportunità Marianna Guttilla di dice orgogliosa e contenta di dare nuovamente rilievo a questo progetto, che rappresenta una vera e propria forma di cura e attenzione nei confronti di tutte le neomamme della nostra comunità”.

Il sindaco ha poi concluso: “Cogliamo l’occasione per congratularci con i consiglieri di maggioranza e d’opposizione che hanno saputo dimostrare quanto un’opera finalizzata al bene della comunità vada oltre ogni tipo di bandiera politica, lavorando con sinergia al progetto e mettendo al primo posto il bene dei cittadini. Oggi è un giorno importante per la nostra città, perché possiamo ribadirlo nuovamente a gran voce: San Cataldo è una città a misura di mamma. San Cataldo è una città a misura di donna”.