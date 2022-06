San Cataldo, incidente domestico: donna cade dal primo piano mentre faceva delle pulizie

Una donna di 38 anni a San Cataldo, volendo approfittare della giornata di festa per fare delle pulizie, ha subito un grave incidente.

Mentre si trovava nella sua casa in via Babbaurra per fare delle pulizie è caduta dalla finestra del primo piano. La donna, portata immediatamente al Pronto Soccorso dal 118 tempestivamente chiamato da chi ha assistito alla vicenda, pare abbia subito un trauma cranico e varie fratture nel corpo.

La donna si trova al momento ricoverata nel reparto di rianimazione del Sant’Elia.