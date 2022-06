Nomina responsabile sanità dipartimento provinciale Fratelli d’Italia

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Fabiano Lomonaco, ha nominato il dr. inf.re Salvatore Macaluso responsabile del dipartimento Sanità.Le importanti e delicate problematiche che interessano il settore sanitario nella nostra provincia, rendono necessaria la presenza all’interno del partito di una figura competente e bene informata che riesca a interfacciarsi con i vertici locali e regionali al fine di elaborare e proporre le idee e le soluzioni più utili per il territorio.Salvatore Macaluso, Coordinatore Infermieristico F. F. M.C.A.U. (medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza) presidio Ospedaliero S.ELIA (CL), ha maturato una grande esperienza direttamente sul campo ed ha accettato con gioia di potere dare il suo fattivo contributo nell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi insieme al coordinatore provinciale ed al sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, Responsabile Dipartimento Delle Politiche Per Il Mezzogiorno del partito della Meloni.La nomina di Macaluso va ad aggiungersi ai responsabili dei dipartimenti già nominati nelle settimane scorse da Lomonaco e si inserisce, quindi, in una più ampia attività di strutturazione dell’organizzazione del partito a livello provinciale portata avanti dal coordinatore in vista delle prossime scadenze elettorali.