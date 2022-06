Mussomeli, “Pace senza confini”: parole, musiche e balli per gli alunni della “Leonardo da Vinci”

MUSSOMELI – A chiusura dell’anno scolastico, nella palestra comunale “Calogero Tulumello” di Mussomeli, si è tenuta la festa di fine anno degli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria del plesso “Madonna di Fatima “ di Mussomeli. Dopo due anni di pandemia, la palestra si è nuovamente animata grazie ai canti e ai balletti dei bambini davanti agli sguardi emozionati dei nonni e dei genitori. Guidati dai maestri Katia Bellanca, Maria Carmela Callari, Maria Rita Di Pasquale, Maria Carmela Fasino, Antonella Piazza, Giusi Pirrello, Danilo Rao, Maria Salamone, Nina Scannella, Giusi Virciglio ed Enza Zuzzé, gli alunni si sono esibiti in una recita dal titolo “Pace senza confini”. Un gruppo di bambini, in una località di vacanza, discute di immigrazione clandestina, delle difficoltà di trovare un lavoro e di inserirsi nel tessuto sociale italiano, coniugando momenti di leggerezza ad attimi di profonda riflessione. Hanno fatto da cornice diversi balletti curati dal docente esperto di Educazione fisica e le dolci note della Leonardo Ensemble. I ragazzi dell’orchestra si sono esibiti suonando ”Imagine”, “Grande porto di Kiev” e “Inni alla Gioia”, arrangiati dai docenti di strumento musicale, Assunta Catalano, Floriana Gallo, Benedetto Licata e Giuseppe Romano. Una ritrovata armonia di voci, suoni e risa a suggellare per i ragazzi delle quinte un saluto all’esperienza scolastica della Primaria e un approdo, a settembre, alla Secondaria. ((dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)