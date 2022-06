Il prof. Alberto Maira (Alleanza Cattolica) tra i partecipanti al seminario sul tema “Quando la guarigione non è possibile: eutanasia o cure palliative?”

Si terrà domani 24 giugno alle ore 17,45 presso la sala multimediale dello Studio Teologico San Paolo di Catania, il seminario dal titolo “Quando la guarigione non è possibile: Eutanasia o Cure Palliative?”, evento in fase di accreditamento come attività accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania ai fini della formazione professionale continua.

L’evento è promosso dalla Pubblica Agenda “Ditelo Sui Tetti”, diretto in Sicilia dalla dottoressa Ninni Decembrino, Specialista in Pediatria e Neonatologia , AOU Policlinico “G. Rodolico San Marco” Catania Terapia Intensiva Neonatale e vedrà anche la partecipazione a nome di Alleanza Cattolica in Sicilia del prof. Alberto Maira.

Il coordinamento di oltre 70 associazioni no profit lo scorso 9 marzo 2022, presso l’Aula Magna della Pontificia Università dell’Angelicum in Roma, alla presenza del Cardinale Parolin, ha presentato alla politica specifiche proposte sui temi che riguardano l’educazione, la giustizia, il welfare, l’economia, l’ecologia, la sfida demografica. Lo scopo, pre-politico, è quello di favorire norme che tutelino e valorizzino uno sguardo integrale sull’uomo e non incrementino la cultura dello scarto.

Da questo clima di dialogo costruttivo nasce questa iniziativa volta ad approfondire gli aspetti controversi dal punto di vista medico, etico e giuridico della proposta di legge sulla eutanasia, attualmente in discussione al Senato. Il tema sarà sviluppato da insigni relatori:

· il prof. Antonino Sapuppo, Direttore dello. Studio Teologico San Paolo;

· il prof. Aldo Rocco Vitale, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum;

· il dott. Savino Borraccino, primario della UOC di Terapia Intensiva dell’AO per l’Emergenza Cannizzaro;

· il dott. Igor Catalano, coordinatore medico del centro di cure palliative pediatrico “Casa Sollievo dei Bimbi” di Milano, VIDAS;

· l’avv. Domenico Menorello, presidente dell’Osservatorio “Vera Lex?” e coordinatore nazionale dell’Agenda Ditelo sui Tetti.

All’evento sono stati invitati tutti i senatori eletti nel collegio siciliano e alcuni hanno già confermato la loro presenza come la sen. Grazia D’Angelo, la sen. Tiziana Drago, il sen. Giuseppe Pisani, la sen. Valeria Sudano. Ha confermato la sua partecipazione l’on. Gaetano Armao, vicepresidente Regione Siciliana.

Hanno partecipato all’organizzazione dell’incontro e saranno presenti con rappresentanza, le seguenti associazioni del laicato regionale e nazionale: Associazione Medici Cattolici, Unione Giuristi Cattolici, Alleanza Cattolica, Centro Studi Livatino, Movimento per la Vita, Scienza & Vita, Accademia Baglio Sant’Agostino, Serra Club, Uniti per la Famiglia, Steadfast.