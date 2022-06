E’ nato il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Carabinieri. L’assemblea costituente si è svolta nella frazione Lazzaro di Reggio Calabria alla presenza di militari di ogni ordine e grado provenienti da ogni parte d’Italia.

“Le finalità del Siulcc – è scritto in una nota – sono molteplici tra cui la tutela del personale sia sotto l’aspetto professionale che sotto quello economico-normativo-contrattuale, nonché avere come obiettivo la coesione sociale e l’inclusività dei Carabinieri nell’attuale società che tende sempre di più a evolversi di continuo”. “La location non è stata scelta a caso, il nostro sindacato si prefigge di diventare il faro dei carabinieri in tutta Italia” ha affermato il neosegretario generale Sebastiano Calabrò. Il direttivo nazionale è composto dal presidente Francesco Rampielli, i segretari generali aggiunti Domenico Barillà e Gaetano Rago e i segretari nazionali Francesco Nigrogno, Stefano Zammuto, Angelo Salvatori, Maurizio Perez, Pasquale Iacopino e Ferdinando Baldo. Il neo-costituito Siulcc è stato benedetto dal cappellano militare don Aldo Ripepi.

Il neo-sindacato – prosegue la nota – “è stato possibile a seguito della sentenza n. 120 del 2018 della Corte Costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell’ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di ‘coesione interna e neutralità’, che distinguono le Forze Armate dalle altre strutture statali.

Successivamente, in attesa del varo dell’intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l’esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il ministero della Difesa, con propria circolare nel settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l’avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale. Infine, grazie alla legge 28 aprile 2022 n. 46, è stata sancita la libertà, per le Forze Armate e di Polizia ad Ordinamento Militare tra cui anche l’Arma dei Carabinieri, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale”.