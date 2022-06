Clio Trophy Italia. Al Rally della Marca in Trentino si ripete la coppia nissena Lanzalaco – Marchica

Grande affermazione al Rally della Marca a Conegliano Veneto per la coppia Giovanni Lanzalaco – Antonio Marchica. I due nisseni, facendo leva su un mix di gioventù ed esperienza, hanno conquistato la tappa in Trentino che era valevole per il Clio Trophy Italia.

Una vittoria che ha fatto il paio con quella ottenuta nell’Isola d’Elba e che ha confermato la coppia Lanzalaco – Marchica ai vertici nazionali di specialità. Giovanni Lanzalaco e Antonio Marchica si sono piazzati primi di classe, primi di categoria e primi in classifica nel Clio Trophy Italia.

Una vittoria, l’ennesima, che appare di buon auspicio per il prosieguo della stagione. La coppia Lanzalaco – Marchica fa parte della squadra di Leonardo Bertolucci ed ha colto il successo su Renault Clio Rally5 nell’ambito della terza prova del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Per il pilota nisseno e il suo navigatore una vittoria da condividere con il Team Ndm Tecno Team, ma anche con la Scuderia Phoenix, con la Delirio Motorsport , con la Dlf Academy e gli sponsor che li hanno sostenuti in questa gara in Trentino.