Caro Carburante, all’Ars depositata mozione a sostegno delle imprese agricole, Pellegrino (FI): “Occorre tutelarle per evitare il collasso del comparto”

E’ stata depositata all’Assemblea regionale siciliana una mozione presentata dal deputato regionale di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars, on. Stefano Pellegrino, che impegna il Governo regionale ad intervenire presso il Governo nazionale per adottare un serio provvedimento in favore delle aziende agricole siciliane, per superare le enormi difficoltà economiche legate al caro carburante.

“Gli agricoltori sono in ginocchio a causa dei bruschi rincari del carburante – afferma il Parlamentare. Se a tale criticità si sommano le difficoltà burocratiche che gli stessi riscontrano per l’accesso alla piattaforma informatica propedeutica all’assegnazione del carburante a prezzo agevolato, si ha la contezza del notevole disagio. Occorre una concreta inversione di tendenza. Senza un intervento tempestivo, saranno a rischio molteplici colture, sia quelle in fase embrionale che avanzata, come la frutta estiva e il grano”.