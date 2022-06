Caltanissetta: il nisseno Torregrossa Maestro allo Stage Nazionale Jujitsu di Cesenatico

Nuova Trasferta per il Maestro nisseno Torregrossa , tenutosi nella splendida cornice di Cesenatico dal 24 al 26 Giugno dove insegnanti, tecnici e atleti, sono confluiti per essere rispettivamente impegnati nel Corso Nazionale per l’acquisizione delle Qualifiche tecniche, allo Stage Nazionale Jujitsu Antico CSEN, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, diretto e coordinato dal Responsabile del settore il Maestro Alfonso Torregrossa per l’Aggiornamento tecnico, agli Esami per Dan.

Il Caldo non ha fermato la voglia di studiare e praticare insieme il Jujitsu. Lo Stage ha visto coinvolti oltre 100 Tecnici di Jujitsu di alta qualità e bravura: Marco Bonora, Rita Campion, Rita Veratti, Matteo Gallerani, Mauro Franzoso, coordinati dal Maestro Bolognese Andrea Bonfatti.

Uno Stage molto impegnativo di tre giorni dove i tecnici delle scuola Jujitsu Goju, si sono alternati all’insegnamento sul tatami e Grande attesa per la presenza del Maestro Alfonso Torregrossa, il quale si è cimentato spiegando tecniche tradizionali provenienti dalla scuola di cui fa riferimento in Giappone per poi spaziare al puro Krav Magà con tecniche insegnate ai militari e reparti speciali essendo un vero specialista del settore.