USA. Spinta da uno sconosciuto, schiaccia il pulsante sbagliato: vince 10 milioni

Quando si viene spinti per sbaglio, è probabile ottenere delle scuse. Questa donna invece ha ottenuto 10 milioni di dollari.

È successo lo scorso novembre a Laquedra Edwards, in California: la donna aveva appena inserito i soldi in una macchinetta che distribuisce biglietti simil gratta e vinci in un supermercato di Los Angeles, quando – stando al suo racconto – un “maleducato” l’ha spinta passando, facendole premere per sbaglio il pulsante sbagliato: “Non si è neanche scusato – ha detto lei ai media – e se n’è andato”.

Così la macchinetta ha erogato, sempre per colpa di questo piccolo incidente, un biglietto diverso da quello che voleva comprare Laquedra. In genere, spiega lei, compra biglietti più economici, e invece il pulsante schiacciato per errore ha selezionato un singolo biglietto da 30 dollari, mangiandosi gran parte del resto che si aspettava la donna.

Scherzi del destino, perché Laquedra, innervosita, si è chiusa in auto a grattare il biglietto, ma il broncio si è trasformato in un’espressione incredula e poi decisamente felice, quando ha scoperto di aver vinto 10 milioni di dollari. Insomma, saranno anche stati tanti 30 dollari per i suoi standard, ma alla fine sono stati ben spesi (e tutto per colpa di uno sconosciuto maleducato): ovviamente, occorre dirlo, è un caso decisamente molto raro.

“All’inizio non ci credevo – ha raccontato a Npr – e tornando a casa continuavo a controllare il biglietto, ho anche rischiato l’incidente stradale. Poi mi sono fermata, l’ho guardato ancora e ancora, l’ho fotografato e scansionato subito, ho pensato che non poteva essere vero”.

E invece così è stato: con quell’enorme somma, la donna ha dichiarato che si comprerà una casa nuova e che fonderà un’organizzazione noprofit.