Tennis. Continua il sogno del nisseno Ivano Aquilina al Torneo Master III di IV Categoria Bnl in corso a Roma al Foro Italico. Conquistati i quarti di finale

Continua il grande sogno di Ivano Aquilina al Foro Italico. Il tennista nisseno del Tennis Club Caltanissetta ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale al Foro Italico di Roma. L’esperto tennista, all’esordio nel Torneo Master III di IV Categoria Bnl, è riuscito a passare il turno e a qualificarsi per i quarti di finale che disputerà oggi.

Nel primo turno Ivano Aquilina, cha battuto Alessio Fanfani Un successo voluto e meritato quello del tennista nisseno che ci ha messo tutta la sua proverbiale grinta e carattere per riuscire ad avere la meglio sul suo avversario. Nei quarti di finale il tennista nisseno affronterà Simone Russo in un confronto che, in caso di vittoria, potrebbe aprirgli le porte della semifinale nel prestigioso trofeo capitolino.