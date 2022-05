Sommatino. Al via il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade

SOMMATINO. È iniziato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade, che vede il passaggio dalla precedente ditta Tekra alla nuova Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta Sud. Lo comunica il sindaco Elisa Carbone: “Sono trascorsi cinque anni di progettazione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per legge (bando, affidamento, contratto, ecc.), in cui abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini e le abbiamo tradotte in servizi per la comunità.

In sede di progettazione del nuovo servizio avevamo la possibilità di ridurre di tre unità lavorative il cantiere, perché sovradimensionato per la sola raccolta dei rifiuti. Cioè lo stesso servizio poteva essere svolto da sei lavoratori anziché nove. Avremmo così realizzato un risparmio di circa 100.000 euro, quasi il 20% del costo del servizio a carico dei cittadini. Abbiamo consapevolmente deciso di non farlo per tutelare tutti i lavoratori e le loro famiglie”.

Il sindaco ha anche reso noto che “Scegliendo di mantenere tutti i lavoratori in servizio abbiamo allora introdotto nuovi servizi per Sommatino. Primo fra tutti lo spazzamento sia manuale che meccanico, attraverso l’utilizzo di una spazzatrice stradale, per migliorare la pulizia del paese”.

Saranno distribuiti i contenitori per le diverse frazioni di rifiuti alle utenze domestiche ed alle attività, a partire da quelle del settore ristorazione, i sacchetti per la raccolta dell’umido, saranno installati i contenitori per la raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti. La stessa ditta si occuperà della pulizia delle caditoie stradali e della rimozione delle micro discariche, altre esigenze molto avvertite in questi anni.