Sicilia, Messina: corse di cavalli durante la festa ‘Dei Tre Santi’ a San Fratello, 17 denunce

I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, in provincia di MESSINA, hanno denunciato 17 persone, responsabili, a vario titolo, di maltrattamenti di animali, concorrenza non autorizzata e mancata esecuzione di ordine legalmente dato.

Secondo quanto accertato dai militari, il 10 maggio, durante la festa religiosa dei patroni ‘Dei tre Santi’ a San Fratello, alcuni partecipanti alla processione religiosa possono cavalieri maltratta ancheto i cavalli che montavano, “sottoponendoli a fatiche e sevizie via l’uso di frustini dando vita a vere e proprie per i numerosi abusive, con rischio per fedeli presenti lungo le vie”.

Un fantino è anche caduto dal cavallo e l’animale è morto nelle ore successive per le ferite riportate.