Serradifalco. La palestra comunale potrà essere utilizzata per i servizi di cantiere dall’impresa che sta demolendo l’ex scuola Verga

SERRADIFALCO. La richiesta di un utilizzo temporaneo della palestra comunale che si trova tra l’ala est della scuola elementare “Verga” e la scuola dell’infanzia “Giovanni Falcone” è stata accolta dall’ufficio tecnico e dal Comune.

Pertanto, la stessa potrà essere utilizzata temporaneamente dall’impresa Innovatek Srl che effettuerà i lavori di demolizione e ricostruzione dell’ex scuola elementare “Verga” adiacente al cantiere di lavoro al fine di realizzarci i cosiddetti servizi di cantiere, cioè l’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento, lo spogliatoio per gli operai, lo spazio mensa ed i servizi igienici.

Questa richiesta è stata avanzata dall’impresa al fine di evitare di occupare la superficie già minima del cantiere durante i lavori di demolizione del fabbricato durante i quali è necessario avere la disponibilità di aree per l’accatastamento di materiali di demolizione. Da tanti anni l’immobile, che è al servizio della scuola d’infanzia “Giovanni Falcone” di via Papa Giovanni, non è utilizzato come palestra comunale.

Pertanto, sia l’ufficio tecnico che l’amministrazione comunale non hanno trovato nulla da ridire circa il fatto che la stessa possa temporaneamente essere concessa all’impresa richiedente come spazio operativo, considerando la stessa concessione è stata considerata da Ufficio tecnico e amministrazione comunale come un’opportunità per migliorare le condizioni di sicurezza del cantiere, nonché la qualità delle condizioni di lavoro.