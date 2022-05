Santa Caterina. La Giunta aderisce al bando per la Rigenerazione Urbana con un progetto riguardante la villa e piazza Castelnuovo

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina ha deciso di associarsi a quelli di Pietraperzia e Villarosa per presentare istanza per la partecipazione al bando del Ministero dell’Interno per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, che prevede il finanziamento di interventi di rigenerazione urbana.

Il Comune guidato dal sindaco Giuseppe Ippolito ha scelto il progetto “Rigenerazione Urban Sport”. Si tratta di un percorso progettuale che prevede interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale della Villa Castelnuovo e della piazza Castelnuovo per la promozione dello sport. Si tratta di due siti comunali, il palazzo comunale e la piazza Castelnuovo, che costituiscono altrettanti fiori all’occhiello del centro abitato caterinese e che sono da sempre apprezzati per la loro storicità e per il fatto di costituire altrettanti vessilli storici di Santa Caterina.

Il progetto di fattibilità è stato redatto dall’ing. Paolo Adamo, responsabile dell’area tecnica del Comune. Il quadro economico del progetto è pari a 1.500.000 euro. La Giunta Ippolito, nell’occasione, ha approvato il progetto corredato di relazione tecnica, quadro economico, Cronoprogramma, cartografia stralcio del Piano regolatore generale e della vista aerea dell’area interessata.

Le opere saranno incluse nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2022/2024. L’approvazione in via amministrativa del progetto consentirà la partecipazione del Comune al bando senza che il finanziamento dell’opera comporti alcuna assunzione di spesa per il Comune.