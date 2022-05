San Cataldo. Oggi alle 18 si riunisce il Consiglio comunale con 9 punti all’ordine del giorno

SAN CATALDO. È stato convocato per oggi alle 18 in seduta ordinaria il consiglio comunale. A convocarlo è stato il presidente Romeo Bonsignore presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale.

La seduta si svolgerà in presenza. I componenti del Consiglio Comunale nonché gli atri destinatari della presente convocazione, per partecipare alla seduta, devono essere in possesso di certificazione verde (Green Pass) come da D.L. 127/2021. Si rende noto che, in tempo utile, sarà individuato l’incaricato che procederà alla verifica del possesso della certificazione, prima che si acceda in Aula.

Questo l’ordine del giorno della seduta odierna che comprende 9 punti:

1. COMUNICAZIONE SULLE DIMISSIONI E NOMINA NUOVO ASSESSORE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART.50, COMMA 2, DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.53 DEL 13.05.2004 E SS.MM.

2. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVA ALL’ESECUZIONE E RIPRISTINO SCAVI PER POSA INFRASTRUTTURE DIGITALI (FIBRA) LUNGO DIVERSE VIE CITTADINE (N. 53).

3. INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE (N.54).

4. INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ SULLO STATO DI DEGRADO E MANCATO SCERBAMENTO DELLA VIA SALITA PIGNATONE E VIE ADIACENTI (N. 55).

5. MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'”: ATTO DI INDIRIZZO ALLA GIUNTA COMUNALE MIRATO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELLA RIDOTTA APPETIBILITA’ LEGATA ALLA CRISI ECONOMICA E PANDEMICA ( N. 32)

6. MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULL’OBBLIGO PER IL GESTORE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DI DOTARE I PARCHIMETRI DI POS (POINT OF SALE) (PROT. 2102/22 N.35)

7. MOZIONE A FIRMA DEI GRUPPI CONSILIARI: ” TRADIZIONE E FUTURO”, “LE SIGHE”, “PARTITO DEMOCRATICO” E “SCRUSCIO” : ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CAMERALE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE DI “IMPRESAINUNGIORNO (N.56).

8. MOZIONE DI INDIRIZZO CONSILIARE –A FIRMA DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO” MOVIMENTO 5 STELLE” SULL’ STITUZIONE DI STALLO DI SOSTA GENERICO PER I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITÀ DA REALIZZARE IN PROSSIMITÀ DELLE FARMACIE RICADENTI NEL TERRITORIO DI SAN CATALDO (N.57).

9. ELEZIONE DI TRE CONSIGLIERI COMUNALI PER LA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONSULTA GIOVANILE A FIRMA DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE MARCO ANDALORO (N.59)