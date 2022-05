Mussomeli, selezionati quattro volontari servizio civile alla Misericordia. “Progetto Nonni Felici IX”

MUSSOMELI – Nelle settimane scorse si è riunita La commissione per la selezione, formata da Silvia Aliberti, selettore, Catania Vittorio governatore e La Greca Enzo OLP per procedere all’esame delle domande presentate alla Misericordia di Mussomeli, a seguito di bando ministeriale, relative al progetto di servizio civile nazionale dal titolo: “Nonni felici IX. Nuovi bisogni sociali e nuove risposte”. La commissione ha preso visione delle domande pervenute, verificandone la conformità e la presentazione nei termini stabiliti dal Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Dopo essere stato fatto l’appello dei Giovani, sottoscrittori di ciascuna domanda, si è proceduto ai colloqui individuali, prendendo in esame i titoli e i curriculum Vitae. Al termine, è stato redatto apposito verbale con la graduatoria e le schede di valutazione di ciascun candidato. Le domande selezionate sono quelle presentate da Nobile Martina, Lo Bue Davide, Mistretta Cinzia e Guadagnino Matteo. La graduatoria è stata pubblicata sul sito misericordiamussomeli.it