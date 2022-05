Mussomeli, 1° raduno Auto Sportive.Tanti partecipanti e soddisfazione degli organizzatori

MUSSOMELI – Col patrocinio del Comune di Mussomeli, si è svolto il 1* raduno di Macchine Sportive in questo mese di maggio che lentamente volge al termine. Una splendida giornata che ha fatto accorrere nella terra di Manfredi tanti appassionati che hanno voluto trascorrere diversamente la giornata domenicale, anche per spezzare la monotonia delle tante quotidianità. Una mattinata trascorsa fra le iscrizioni dei partecipanti nel piazzale Mongibello, dove erano posteggiate le macchine, una ottantina dicono i bene informati, e poi la successiva “esposizione” lungo il Viale Peppe Sorce, durante il momento riservato alla colazione. Erano veramente in tanti, fra curiosi ed appassionati, ad ammirare i tanti veicoli, provenienti da diversi centri dell’isola, intrattenendosi in piacevoli discussioni sul tema della giornata. Intorno a mezzogiorno, è seguita la visita al Castello Manfredonico e, poi, il giro per le vie cittadine con il pranzo finale in agriturismo. Gli organizzatori, evidentemente soddisfatti, sono stati Giandomenico Amico e Sciacca Sporting Club, affiancati da un gruppo di giovani, accomunati dall’identica passione per le macchine sportive. Con l’iniziativa di ieri, sembra ritornata la normalità, con il ripristino delle attività, al termine dell’emergenza pandemia, evidentemente con le disposizioni governative aggiornate.