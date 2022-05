Montedoro. L’amministrazione comunale partecipa al bando di rigenerazione urbana con progetto per la Biblioteca

MONTEDORO. Il Comune di Montedoro partecipa al bando di rigenerazione urbana con i Comuni di Racalmuto, Castrofilippo, Serradifalco e Bompensiere. Lo farà con un progetto che prevede la di Rifunzionalizzazione della biblioteca comunale con realizzazione di spazio coworking/fablab e la rigenerazione urbana delle aree circostanti.

Con tale progetto si punta a migliorare l’ingresso principale del paese con opere di riqualificazione e arredo urbano con la collocazione di pannelli in ceramica ed elementi di arredo ispirati allo stemma simbolo del comune di Montedoro. Nell’ambito del progetto è prevista anche la sostituzione della vecchia illuminazione con illuminazione a Led. Nel secondo piano della Biblioteca sarà allestito un open space destinato ad un coworking/FabLab, ossia un laboratorio di fabbricazione digitale, completamente attrezzato con 10 postazioni di pc/tablet, stampanti 3D, tagliatrici laser e plotter da taglio CNC.

È previsto anche l’allestimento di un’area riunione completa di poltroncine, monitor TV con pannelli divisori mobili per garantire la massima flessibilità d’uso. Infine, nel progetto è anche prevista la realizzazione di un’area di sosta per camper con 10 piazzole complete di colonnine per l’erogazione di acqua ed energia elettrica e di un’area tecnica camper-service, in acciaio inox, con colonnina di Comando/Controllo autopulente in grado di garantire carico dell’acqua potabile, lavaggio del piatto a pavimento per lo scarico, scarico serbatoi estraibili e lavaggio serbatoi estraibili.