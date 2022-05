Moderna, in primo trimestre vaccini per 5,9 miliardi di dollari

Moderna ha venduto 5,9 miliardi di dollari del suo vaccino contro il Covid-19 nel primo trimestre, superando ogni attesa su ricavi e utili. Il titolo della società biotech è schizzato al rialzo nel premercato a Wall Street ma dopo l’apertura ufficiale a girato in ribasso di poco più dell’uno per cento. Modernaha confermato la sua previsione di ricavi per 21 miliardi di dollari vendite di vaccini per il Covid, sulla base degli accordi già firmati con i governi, esclusi gli ordini Usa.

Le vendite di vaccini del primo trimestre di Moderna sono più che triplicate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando aveva registrato vendite per 1,7 miliardi di dollari poco dopo il lancio dei primi vaccini. Modernaha registrato un utile netto di 3,66 miliardi di dollari nel trimestre, triplicato rispetto agli 1,2 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno scorso.

Il CEO Stephane Bancel si è affermato di partecipare alle prenotazioni di vaccini ancora superiori nelle seconda metà dell’anno da parte dei governi che organizzano campagne di vaccinazione autunnali. Bancel ha affermato originale che moderna prevede di ricevere l’approvazione della Fda alla fine dell’estate per un vaccino riprogettato attivo sulle mutazioni della variante omicron oltre che sul ceppo emerso a Wuhan, in Cina, nel 2019.