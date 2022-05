Mafia, sorella caposcorta Falcone parla nel nisseno: “Abbiamo diritto a verità”

“A trent’anni dalla strage di Capaci abbiamo diritto ad avere una verita’ giudiziaria e una verita’ storica”. Lo ha detto, a Gela, Matilde Montinaro, la sorella piu’ piccola di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Giovanni Falcone ucciso il 23 maggio del ’92 a Capaci insieme al magistrato, alla moglie Francesca Morvillo e ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo . “La verita’ deve appartenere al nostro Paese – ha detto la donna – e non c’e’ democrazia senza verita’.

Matilde Montinaro questa mattina ha incontrato gli studenti dell’istituto comprensivo “Ettore Romagnoli” nell’ambito delle iniziative organizzate dall’associazione antiracket “Gaetano Giordano” per i trent’anni della strage di Capaci. “Abbiamo una responsabilita’ fortissima – ha aggiunto – parlare del 23 maggio, delle stragi, significa ripercorrere anche quel passato. Ripercorrere i momenti bui che ha vissuto Falcone, significa ripercorrere quello che Falcone ha realizzato, l’intuizione sulla Dia, sulla Dna. I ragazzi hanno bisogno di sapere di tutto questo perche’ memoria deve diventare storia. In questi trentanni e’ moltissimo cambiato, noi non è un’idea che erano questi incontri.