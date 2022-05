Istat: record occupazione marzo a 59,9%,+804mila in un anno

Rispetto a marzo 2021, la crescita del numero di occupati e’ pari a 800 mila unita’.

Lo rileva l’ Istat sottolineando che il tasso di occupazione sale al 59,9% (+0,3 punti) al livello record dall’inizio delle serie storiche (2004). Confrontando il primo trimestre 2022 con quello precedente si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 133mila occupati in piu’. Gli occupati tornano sopra i 23 milioni a 23.040.000. Rispetto a febbraio ci sono 103mila dipendenti permanenti in piu’.

Dall’inizio del 2022 – osserva l’Istat – si registrano 170mila occupati in piu’. L’aumento dell’occupazione a marzo sul mese (+0,4%, pari a +81mila unita’) coinvolge le donne (+85mila), i dipendenti e le persone con piu’ di 24 anni di eta’. Rimane stabile tra gli uomini (-4mila) mentre cambia tra gli autonomi ei piu’ giovani (15-24 anni).

Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-2,3%, pari a -48mila unita’ rispetto a febbraio) si osserva per le donne e nelle classi d’eta’ centrali. Il tasso di disoccupazione scende all’8,3% nel complesso (-0,2 punti) e sale al 24,5% tra i giovani (+0,3 punti). I disoccupati sono 2 milioni 74mila. Gli occupati tornano sopra quota 23 milioni (23.040.000). Il numero di inattivi tra i 15 ei 64 anni ridotti (-72mila unita’) per gli uomini, le donne e per tutte le classi di eta’.

Il tasso di inattivita’ scende al 34,5% (-0,2 punti). Rispetto a marzo 2021 gli inattivi diminuiscono di 747mila unita’. Il tasso di disoccupazione a marzo scende ll’8,3% grazie al calo di quello femminile (al 9,2 con -0,6 punti) mentre quello maschile sale di 0,1 punti al 7,6%. Per le donne nel mese ci sono 984mila disoccupate con 63mila unita’ in meno su febbraio e 203mila in meno su marzo 2021. I disoccupati uomini a marzo erano 1.089.000, 15mila in piu’ su febbraio e 209mila in meno su marzo 2021.