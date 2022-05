Il nisseno Luca Vullo ospite del Festival Internazionale della Poesia di Milano

Milano 8 maggio alle ore 18:30 Luca Vullo sarà presso il Teatro del Centro Asteria di Milano per il Festival Internazionale di Poesia, che dal 2016 ha lo scopo di riunire tutte quelle voci che danno forma al “timbro culturale” di una città. Poesia scritta, parlata, respirata, danzata, musicata, recitata, dipinta.

La manifestazione milanese, che quest’anno ha come tema: “Il coraggio dell’immaginazione” è diretta da Milton Fernández scrittore, poeta, regista, drammaturgo ed editore che dirige anche il Festival della Letteratura di Milano.

Luca e Milton si sono già incontrati artisticamente, collaborando alla prima docu-serie italiana sulla pandemia “Red Zones andata in onda su SkyTg24 e Sky Italia e che Vullo ha realizzato, come autore e regista in remoto e in tempo reale durante il lockdown mondiale del 2020. La serie realizzata insieme al collega Emanuele Galloni e co-prodotta dalla sua casa di produzione inglese Ondemotive Productions insieme a Videoplugger Ltd, racconta attraverso le storie di gente comune, professionisti, esponenti del mondo cultura e dello spettacolo, come il Coronavirus abbia influenzato il nostro stato psicofisico ed emotivo, cambiato il modo di relazionarci, il nostro stile di vita.

Luca Vullo darà il suo contributo alla manifestazione raccontando la sua esperienza di Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo, visto che infatti, da diversi anni insegna la nostra gestualità presso prestigiose università internazionali facendolo diventare il suo mestiere.

Parlerà di ciò che per molti è visto ancora come uno stereotipo negativo del quale vergognarsi, dando una nuova chiave di lettura: quella di un patrimonio immateriale della nostra cultura, un super potere comunicativo, una magia e perché no, una bellissima poesia!