Giustizia minorile e inclusione sociale: presentata la rete, 53 progetti in Sicilia

200 progetti personalizzati, di cui 53 in Sicilia, per favorire il

reinserimento sociale di giovani, di età compresa fra 16 e 24 anni,

con precedenti penali e attualmente affidati ai Servizi della

Giustizia Minorile. Questo l’obiettivo del progetto “Rete per

l’inclusione” presentato al Centro di Giustizia Minorile di Palermo

nella sala dedicata al Beato Padre Giuseppe Puglisi.

Il progetto, finanziato dal PON Legalità del Ministero dell’Interno

con le risorse del Fondo Sociale Europeo, è realizzato da un

raggruppamento di Consorzi ed enti del Terzo settore e si svolge sotto

la direzione del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero

della Giustizia.

I numeri del progetto sono stati forniti da Francesco Di Giovanni

dell’Associazione Inventare Insieme, che coordina il progetto nella

nostra regione

In Sicilia sono stati 53 i ragazzi e le ragazze segnalati dai Servizi,

fra coloro che si trovano a piede libero, in messa alla prova o in

esecuzione penale esterna. In particolare si tratta di ragazzi e

ragazze provenienti dal bacino dei cosiddetti NEET: giovani che hanno

interrotto gli studi e non hanno intrapreso alcun percorso di

formazione.

I settori nei quali si svolgeranno i tirocini, indicati proprio dai

ragazzi coinvolti come quelli di maggiore interesse sono stati quello

della ristorazione, manutenzione del verde, della meccanica, servizi

alla persona.

Ognuno dei ragazzi svolgerà ora, al termine di un percorso formativo

legato ai temi della sicurezza, un tirocinio di sei mesi in un’azienda

ricevendo anche un supporto economico di 500 euro mensili e

l’assistenza di tutor specializzati.

Per Giuseppe Cacciapuoti, Direttore Generale del Dipartimento della

Giustizia Minorile e di Comunità presso il Ministero della Giustizia,

“il progetto offre un’importante opportunità per i giovani che,

attraverso questa esperienza, potranno sviluppare competenze

professionali e relazionali che favoriranno il loro ingresso nel mondo

del lavoro. Con questo progetto si rafforza l’impegno del Dipartimento

Giustizia Minorile e di Comunità nella realizzazione delle proprie

finalità istituzionali attraverso il coinvolgimento attivo della

società civile ed in particolare valorizzando la funzione educativa

della formazione professionale.”

Per Rosanna Gallo, Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile

della Sicilia, “al termine di questo percorso, tutti i ragazzi avranno

visto che le istituzioni non parlano di legalità o astrattamente di

nuove possibilità di vita, ma avranno dato loro una opportunità

concreta di formazione che può aprire loro le porte del mondo del

lavoro.” Gallo ha inoltre sottolineato la dimensione del progetto,

oltre alla sua finalità: “abbiamo già avuto in passato esperienze di

tirocini per i ragazzi seguiti dai nostri servizi, ma mai ne avevamo

coinvolto contemporaneamente oltre 50”.

Maria Letizia Balsamo, referente del progetto per il CGM, ha invece

sottolineato che “grazie ad virtuoso esempio di collaborazione

inter-istituzionale è stato possibile collegare i servizi della

Giustizia minorile non soltanto con le altre Agenzie del territorio,

ma anche con tutta la comunità di cui i ragazzi fanno parte, a partire

dal valore fondamentale del lavoro.”

“Anche grazie a questa collaborazione e all’impegno personale di tutti

gli operatori coinvolti – ha concluso Balsamo – è stato possibile

superare le tante inevitabili difficoltà incontrate per realizzare

questo progetto nel periodo della pandemia.”

Il ruolo della Regione è stato ricordato da Massimo Floridia del

Dipartimento Lavoro, che ha sottolineato “il massimo impegno perché le

procedure di avvio al tirocinio nelle aziende che hanno dato la loro

disponibilità siano quanto più rapide possibile” e da Agata Rubino

dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Famiglia, secondo cui “la

Regione considera progetti come questo delle buone prassi, per cui

verificheremo la possibilità di trovare nuovi fondi che permettano di

ampliare il numero di beneficiari e replicare l’esperienza.”

Infine, un commento al progetto viene anche da Don Sergio Ciresi,

Direttore della Caritas diocesana di Palermo, che ha ricordato come

“due anni di pandemia hanno segnato in modo pesante i giovani e gli

adolescenti; nello specifico del lavoro con i ragazzi dell’area

penale, nei prossimi giorni si terrà un incontro delle Caritas di

tutta Italia proprio per metterle in rete con gli Istituti penali

minorili e poter avviare progetti per i giovani detenuti.”