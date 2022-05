Caltanissetta, “Nemmeno con un clic”: la testimonianza di Luana Ilardo, figlia del pentito di mafia

“Oggi a ‘Nemmeno con un clic’ avremo la testimonianza di Luana Ilardo, la figlia di Luigi, il capomafia della provincia di Caltanissetta poi divenuto confidente del colonnello Michele Riccio e ucciso a Catania il 10 maggio 1996.

La testimonianza avverrà in diretta streaming verrà trasmessa alle 15.00 sulla pagina Movimento 5 Stelle Senato e sulla pagina della senatrice Cinzia Leone.

Luana ci racconterà la sua vita all’interno di una famiglia di mafia, il pentimento del padre e la sua battaglia per la verità dopo quell’omicidio dai contorni oscuri. Luigi Ilardo aveva da poco intrapreso una collaborazione con il colonnello Riccio e il 31 ottobre 1995 lo portò fino al covo di Bernardo Provenzano a Mezzojuso, ma quella sera il blitz non scattò per ordini superiori.

Per accrescere la consapevolezza collettiva e quindi rafforzare la prevenzione, è importante dare voce alle donne che hanno conosciuto da vicino la mafia e che hanno trovato il coraggio di combatterla, sono quelle che io chiamo ‘le voci della differenza'”.

Lo afferma la senatrice M5S Cinzia Leone, vice presidente della commissione d’inchiesta sul Femminicidio di Palazzo Madama.

‘Nemmeno con un clic’ è l’appuntamento digitale che segna l’impegno del Movimento 5 Stelle in prima linea nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere, privata, sessuale e sui minori.