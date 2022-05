Caltanissetta, mobilità sostenibile: venerdì un convegno del Rotary e ordini professionali

Mobilità sostenibile. Occasione per lo sviluppo economico e sociale del territorio nisseno. Sarà questo il tema del convegno organizzato giorno 6 maggio a partire dalle ore 17,00 nella sala convegni della Fondazione della Banca Sicana (ex palazzo delle poste) in via Crispi, 25 a Caltanissetta.

L’incontro, moderato dall’Ingegnere Giuseppe Tumminelli, è stato organizzato dal Rotary Club di Caltanissetta unitamente agli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti e con il patrocinio gratuito del Comune di Caltanissetta.

Il Seminario vedrà la partecipazione di esperti del settore sia in ambito regionale che nazionale e affronterà una tematica più che mai attuale che riguarda la mobilità elettrica quale settore propulsivo e trainante dell’economia nazionale (unitamente alla green economy) e come nuova opportunità di sbocco professionale.

In tale contesto, si discuterà dei progetti di mobilità sostenibile per Caltanissetta quale volano per un rilancio dell’economia trasversale al turismo e verranno, inoltre, trattati altri progetti similari che si stanno sviluppando in altre zone d’Italia.