Butera. Aggiudicati i lavori per il consolidamento del costone ad est del centro urbano

BUTERA. L’ impresa Sicilverde Srl di Aci Sant’Antonio s’è aggiudicata definitivamente i lavori per la prevenzione, la protezione e il consolidamento del costone posto ad est del centro urbano. Si tratta di un’opera attesa da diversi anni e che è stata resa possibile grazie all’attuale amministrazione comunale che ha ottenuto il suo finanziamento.

La Sicilverde s’è aggiudicata l’appalto al costo di 571.819,94 euro oltre Iva, di cui 71.541,51 euro per oneri di sicurezza per un totale di 645.520,55 euro. Il consolidamento del costone ad est del centro urbano prevede la realizzazione di importanti opere di regimentazione idraulica con interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale. Un intervento alquanto delicato che si propone come obiettivo quello di consolidare un costone come quello ad est del centro cittadino buterese che ha sempre sofferto non poco proprio la mancanza di adeguati interventi di consolidamento.

Erano stati 8 gli operatori economici che avevano presentato la propria offerta al Comune di Butera. Quella più conveniente in termini di punteggio complessivo è risultata quella della Sicilverde Srl che ha ottenuto una valutazione finale di 78,271. In precedenza è stato il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Minister dell’Interno a finanziare il progetto in questione per un ammontare complessivo del progetto pari a 998.530 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di presidio idraulico per le acque superficiali con e sistemi drenanti sotterranei al fine di evitare che le acque degradino nel tempo gli strati più superficiali del costone aggravandone la situazione. Previsto infine un sistema di raccolta delle acque ed un sistema di fossi drenanti. A protezione della viabilità esistente a valle lungo la strada provinciale n. 8, è prevista la collocazione di una rete paramassi a basso assorbimento e gabbionate metalliche.