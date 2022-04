Violenza donne: Ong Differenza donna, stima 15mila chiamate al 1522 da inizio anno

Nel primo trimestre del 2022 sono state circa 5mila al mese le telefonate giunte al 1522, numero antiviolenza e antistalking: 15mila in totale. Sono le stime fornite a LaPresse da Elisa Ercoli, presidente della Ong Differenza donna che cura il servizio. “L’auspicio è che le telefonate che ci arrivino possano aumentare perché significherebbe che le denunce aumentano – commenta Ercoli – Abbiamo avuto, a causa della pandemia e del lockdown, un calo delle richieste di aiuto. Ora stiamo tornando a livelli pre covid“.

Nell’ultimo trimestre del 2021 “abbiamo registrato non solo un incremento delle richieste di aiuto nella fasca d’età tra i 25 e i 34 anni, ma anche la conferma che la violenza si manifesta in minor tempo”. “Il tasso di recidiva per questo tipo di reati è purtroppo molto elevato – aggiunge – ma esistono evidenze nette”.

“Dal punto di vista normativo, il riconoscimento dello stalking come reato e la modifica alla legislazione antimafia che consente di applicare anche in questi casi misure specifiche sono state d’aiuto – spiega – e vanno applicate ogni volta che si ravvisa un pericolo per la vittima”. Un esempio da prendere a riferimento è, per Ercoli, “la procura di Tivoli. Il procuratore Francesco Menditto ha applicato e applica le misure di prevenzione che sono previste”.