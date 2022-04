Un successo il 2° convegno organizzato da Aics Agrigento:”Fare turismo in rete con Aics”

Nella splendida cornice del Palazzo Bellacera di Comitini si è svolto nei giorni 23/24 Aprile 2022 il secondo convegno “ Fare Turismo in Rete con Aics” organizzato dal Comitato Aics Provinciale di Agrigento con il patrocinio dell’Assessorato Regione Sicilia Enti Locali ,Comune di Comitini e con la collaborazione della CIM Sicilia presieduta dall ON Turi Lombardo, dai Borghi Aics D ‘Italia con il Presidente GB Merigo .

Presenti ben quindici Comuni provenienti dalle Provincia di Agrigento , Caltanissetta, Palermo, Catania ,L Assessore Enti locali Regione Sicilia Avv Marco Zambuto ,il capo di Gabinetto Vicario dell’ Assessorato Turismo Sport e Spettacolo Regione Sicilia Dott Calogero Pisano, il responsabile del Primo Parco Mondiale Policentrico e dello stile di vita Mediterraneo ,Avv Francesco Nicoletti , il responsabile di una importante fiera interregionale di Vittoria sul agroalimentare Dott Carmelo di Quattro , consigliere del Gal Terre del Nisseno Giovanni Manduca , diversi presidenti di Pro Loco e Associazioni del terzo settore , i Cavalieri di San Giorgio, trenta produttori enogastronomici e artigianali , Unipegaso , il centro formazione Camilleri ,il prof Vilardo per la presentazione del libro l’oro del Diavolo I Dannati del Sottosuolo . Moderatori del convegno prima sessione il giornalista Gaetano Ravana’ ,nella seconda sessione il consigliere Aics Comitato Provinciale Agostino Droga.

Diceva Taibi Mario Gero V Presidente Provinciale Aics Agrigento è stata una bella esperienza che sicuramente darà i suoi frutti, già grazie al capo di gabinetto vicario Assessorato al turismo Regione Sicilia e al Dott La Gaipa Responsabile Parco Valle dei templi , il dipartimento turismo Aics Agrigento collaborerà con i DMO , e i borghi Aics D’ Italia grazie all Avv Nicoletti faranno parte del parco Mondiale dello stile di vita Mediterraneo. Nei prossimi giorni il responsabile dei pacchetti turistici per Aics comitato Provinciale Agrigento Ing Daniele Piscopo convocherà un tavolo tecnico per realizzare dei pacchetti turistici in ben nove comuni delle provincie di Caltanissetta e Agrigento, e dal 2 al 9 Maggio grazie alla presenza di una nostra tesserata Miriam Carbone, in Spagna a Barcellona, durante degli scambi culturali con diversi paesi dell’ Europa verranno presentati itinerari enogastronomici e sportivi .

Attraverso la CIM Sicilia presieduta dall ON Turi Lombardo e la Cim Nazionale presieduta dall’ON Angelo Sollazzo a fine Maggio a Cuba verranno presentati anche pacchetti turistici dei nostri territori alla presenza di ben venti paesi del mondo con le associazioni dei nostri residenti all’estero , e con la presenza di numerosi Sindaci provenienti dall’Italia .

Alle parole del Vice presidente Taibi fanno eco quelle del V. presidente Regionale Aics Sicilia Dott G Petix sono contento e orgoglioso del lavoro di squadra dei miei ragazzi mi farò promotore sia a livello regionale ma soprattutto nel prossimo incontro Nazionale dell ‘Aics a Roma che contra 1.200 mila tesserati, di portare il nostro modello organizzativo turistico che parte propria dalla Sicilia in particolare dal comitato di Agrigento ,un ringraziamento ai relatori ,Grasso ,Guarnera ,Nicoletti, Sutera, Gianforte,,Piscopo, Lena , Chiavetta e Fedele , che con la loro professionalità hanno incantato il numeroso pubblico presente ,un grazie al prof Zaccone per l intermezzo musicale e al prof Michele Vilardo e Gero Di Francesco per il momento culturale apprezzato .

Il mio grazie va a tutti quelli che si sono spesi per la riuscita dell evento , L’Amministrazione Comunale di Comitini , il personale del Comune. il Presidente della biblioteca e a tutti i volontari del Comitato Provinciale Agrigento, e dell’Associazione Cavalieri di S Giorgio che in modo gratuito e da volontari hanno saputo organizzare un evento a carattere Nazionale in un piccolo borgo D’ Italia.

(Nella foto l’ assessore Enti Locali Regione Sicilia avv Marco Zambuto

V.presidente aics Sicilia Giuseppe Petix, il sindaco di Comitini Antonino Contino, l’ assessore comune di Comitini Luigi Nigrelli, Taibi Mario Gero consigliere nazionale Borghi Aics Italia)