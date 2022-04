Sicilia, tragedia nella domenica delle Palme: muore scontrandosi con lo scooter contro un furgone

Tragedia all’alba della domenica delle palme. Un giovane di 29 anni è morto scontrandosi con lo scooter contro un furgone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 06,30, all’incrocio tra via Roma e corso Italia a Riposto nel Catanese. Secondo la prima ricostruzione, un furgone, un Fiat Doblo ed uno scooter, Sh 300, condotto da un 29enne di origine tunisina sono entrati in collisione all’incrocio. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore.

Nell’impatto il giovane è stato sbalzato via dalla motocicletta finendo violentemente contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per Alaeddine Oueslati, di originintunisine ma giarrese di nascita, non c’è stato nulla da fare.

Ieri un altro grave incidente stradale era avvenuto ieri a Palermo nella zona di viale del Fante. Due persone sono state trasportate in condizioni gravi al Pronto soccorso di Villa Sofia. Lo schianto, in quel caso, si è verificato poco prima delle 3 di stanotte. Un’automobile, dopo essere uscita fuori strada, si è schiantata contro un muro nelle vicinanze di via Case Rocca, la strada che conduce all’interno del Parco della Favorita. Un impatto violentissimo.

I due occupanti, Q.G di 39 anni e la passeggera, U.C di 38 anni, sono stati trasportati all’ospedale di Villa Sofia in codice rosso. Saranno effettuati l’alcool test e il droga test. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono giunti anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.

La prima tragedia di questa drammatica serie era stata venerdì notte ancora a Palermo. A perdere la vita un 21enne che si trovava a bordo di uno scooter. La vittima si chiama Giuseppe Carista. Secondo i primi riscontri il ragazzo, a bordo di uno scooter, avrebbe impattato violentemente contro un’auto in un incrocio nel cuore del quartiere Santa Rosalia. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Ancora tutta da accertare la dinamica dei fatti. L’incidente si è verificato tra le vie Li Bassi e Lucchini. Il giovane era a bordo di un Free Piaggio quando, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi contro un’Audi Q3. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo a causa dell’impatto il 21enne aveva riportato delle vaste e gravi lesioni interne. Ai sanitari è apparso subito che le sue condizioni fossero davvero disperate.

Ad avere effettuato i rilievi il comando della polizia municipale che ha effettuato tutti i necessari riscontri, nel tentativo di ricostruire il più fedelmente possibile quanto accaduto. Gli agenti dell’infortunistica stanno completando il rapporto che dovranno inviare alla Procura di Palermo che poi dovrà assumere i provvedimenti consequenziali.