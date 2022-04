Sicilia, pranzo di pasquetta “movimentato”: ubriaco morde padrone di casa suo amico, interviene polizia

Pasquetta movimentata a Pachino, nel Siracusano, dove un 23enne in preda ai fumi dell’alcol ha prima aggredito un amico e dopo gli agenti intervenuti per riportare la calma. Il caos si è scatenato in pochi minuti in un’abitazione nei pressi di via Nazario Sauro: il giovane, a causa del consumo eccessivo di alcol, durante il pranzo di Pasquetta, per cause ancora da accertare ha morso a un braccio il padrone di casa, un 45enne suo amico.

Neppure l’arrivo dei poliziotti è bastato a calmarlo, anzi quando gli agenti sono entrati in casa il 23enne ha sferrato un pugno al nipote del padrone di casa, un giovane di 27 anni. Zio e nipote hanno riportato pochi giorni di prognosi e non hanno sporto querela nei confronti dell’invitato loro amico.

Il ventitreenne, portato in commissariato per gli accertamenti di rito, ha tentato di scagliarsi contro i propri genitori e dopo contro uno degli agenti presenti che ha spintonato facendolo cadere a terra. E’ stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali. Al denunciato, a scopo cautelare, sono stati ritirati tre fucili, posseduti legalmente, dei quali, però, aveva omesso di denunciare il trasferimento da un luogo di detenzione a un altro e, pertanto, è stato denunciato anche per tale motivo.