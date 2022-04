Sicilia, picchia la madre: arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni di Sant’Agata di Militello, nel Messinese, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre settantenne. Gli agenti sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112 in cui una donna segnalava di essere stata aggredita dal figlio.

La donna ha raccontato agli agenti che poco prima il figlio l’aveva picchiata, le tirato addosso gli occhiali e l’aveva presa a pugni in testa. Maltrattamenti che, secondo il racconto della donna, andato avanti da cinque anni.

Qualche giorno prima infatti il ​​figlio l’aveva spintonata e, con una gomitata, l’aveva colpita intenzionalmente all’occhio sinistro procurandole un livido e in un’altra occasione l’ aveva minacciata di morte. Per l’uomo sono stato disposti gli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa da quella della madre