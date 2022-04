Sicilia, Cancelleri: firmata intesa per i porti di Gela e Licata

“Ho fortemente voluto l’inserimento dei porti di Gela e di Licata nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Oggi finalmente la firma del protocollo d’intesa con la Regione Siciliana.

La visione d’insieme dei porti della Sicilia occidentale farà certamente da leva per lo sviluppo, commerciale e turistico, anche dei porti di Gela e Licata” commenta entusiasta il Sottosegretario.

​“Sono certo che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti farà un ottimo lavoro e io sarò in prima linea sempre per rilanciare il Sistema Portuale siciliano e fare della Sicilia il centro del Mediterraneo non solo geografico” sottolinea convinto Cancelleri.​

“Avremo uno snellimento delle procedure per le attività di manutenzione e realizzazione di nuovi progetti e questo assicurerà alla nostra isola celerità e meno burocrazia nella realizzazione delle attività portuali necessarie allo sviluppo del territorio” conclude.