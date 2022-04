Sanità nel nisseno. Il chiarimento sui trasferimenti del personale sanitario

I trasferimenti riguardanti il personale sanitario sono autorizzati esclusivamente dall’UOS Professioni Sanitarie che si occupa specificatamente di questa materia. Pertanto, a proposito del caso dei nove sanitari trasferiti la scorsa settimana del quale abbiamo dato notizia con un articolo pubblicato nella sezione “Rassegna Stampa, tali trasferimenti non sono stati disposti dal direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone, ma, come prevede la normativa in materia, dall’Uos Professioni Sanitarie e Ostetriche che presiede alla gestione dei trasferimenti e delle assegnazioni.

Ne deriva che i trasferimenti non sono di diretta competenza del direttore generale Alessandro Caltagirone come riportato in precedenza, ma dell’UOS Professioni Sanitarie. Si tratta di un dato chiarificatore oltremodo importante ai fini di una valutazione corretta e al tempo stesso aderente alla realtà dei fatti per come stabiliscono le leggi e i regolamenti in materia.

L’articolo pubblicato su questa vicenda, aveva rilevato che, per un esubero di personale a Niscemi e Mazzarino, gli altri presidi del distretto fanno i conti con i doppi turni. Uno su tutti quello del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove ci sarebbero pochi medici che si turnano. Dovrebbero essere 17 secondo la dotazione della pianta organica più il primario, invece sono 5 i medici in turno compreso il primario che copre anche i turni di notte. In più c’è il personale assunto per l’emergenza covid pochi e con poche ore a loro disposizione.

Tuttavia, anche in questo caso, le disposizioni non vengono in alcun modo firmate da parte del direttore generale Alessandro Caltagirone proprio perché, nell’ottica di armonizzare le politiche del personale, le assegnazioni di personale alle singole unità di operative ma anche le disposizioni di servizio e i trasferimenti riguardanti il personale sanitario dovranno essere autorizzate esclusivamente dall’Uos Professioni sanitarie “privilegiando criteri improntati alla massima trasparenza”.

E’ comunque facoltà del dirigente dell’UOS . Tutto questo sarebbe stato posto a conoscenza con due distinte note risalenti una allo scorso anno e l’altra al marzo di quest’anno che ribadiscono lo stesso concetto sulla base del fatto che dal giugno dello scorso anno, s’è insediato il dirigente delle professioni sanitarie, dott. Giuseppe Iacona, assegnato presso l’Uos Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche. E che, in ogni caso, anche lui, opera “privilegiando criteri improntati alla massima trasparenza”, ma nello stesso tempo assumendo decisioni di trasferimento legate a necessità contingenti nelle more dell’approvazione delle graduatorie di mobilità interna.