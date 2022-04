Presentati progetti di rigenerazione urbana nel territorio del Vallone per complessivi 5 milioni di euro

MUSSOMELI -Il sindaco Giuseppe Catania:”Esprimo piena soddisfazione per l’ennesima progettualità messa in campo dal comune di Mussomeli, in

convenzione con il Comune di Acquaviva Platani e Casteltermini.

Nella giornata di oggi, infatti (sabato 30 aprile 2022) è stato presentato un progetto complessivo da ben 5 milioni di euro finalizzati alla “Rigenerazione urbana nel territorio del Vallone” ai sensi dell’Art.1,

comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. L’intervento presentato dal comune di Mussomeli prevede la realizzazione di lavori di riqualificazione del Castello Manfredonico con

allestimento di un museo tematico medievale ed interventi di riqualificazione ambientale delle aree adiacenti per un importo

complessivo di 2 milioni di euro. La proposta progettuale è finalizzata alla

realizzazione all’interno delle sale del castello, previ necessari lavori di edili di manutenzione, di un museo e centro educativo e culturale a tema medievale mediante l’impiego di tecnologia di ultima generazione.

Gli investimenti da realizzare sono i seguenti:

• Lavori di manutenzione e riqualificazione;

• Allestimento spazi espositivi;

• Attrezzature hardware e ricerca storica per sviluppo software;

• Acquisto attrezzature e mezzi per la mobilità sostenibile da e per il castello;

• Acquisto attrezzature e mezzi per abbattimento barriere architettoniche.

Questo è stato possibile grazie alla convenzione approvata dai consigli comunali di Mussomeli, Acquaviva Platani e Casteltermini e sottoscritta dai tre sindaci degli stessi comuni, in virtù della quale è stato possibile

rientrare tra i beneficiari del bando che prevedeva l’accesso riservato esclusivamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, raggiungevano popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Ringrazio per questo ennesimo sforzo progettuale l’ing. Capo Carmelo Alba e tutti i professionisti coinvolti, l’ufficio di segreteria e i consigli comunali dei tre comuni. Questo ci da anche il senso della competenza e della preparazione tecnica del nostro ufficio tecnico e la capacità di sinergia delle amministrazioni comunali coinvolte. Siamo fiduciosi che anche queste progettualità, sia per la qualità degli interventi sia per la validità della

proposta, possano andare a buon fine. L’obiettivo è quello di potenziare le strutture culturali al servizio di nuovi flussi turistici”