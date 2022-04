Il vigneto di un pensionato, a Riesi, è stato oggetto di un grave atto di vandalismo. Ben 500 piante nel suo terreno sono state danneggiate e selvaggiamente tagliate con le cesoie.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini in contrada Figotto per individuare i colpevoli e il movente di questo raid messo in atto contro una piantagione di un uomo incensurato.

Foto: archivio