Mussomeli, UILDM-Telethom con i “cuori di biscotto”Iniziativa benefica

MUSSOMELI – Domani,30 aprile le volontarie e i volontari UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare saranno a Mussomeli, in piazza Umberto I , dalle ore 11:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 19:00 , con i biscotti solidali di Telethon. Finalità dell appuntamento è quella di raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie neuromuscolari. Proprio grazie alla voce di mamme e UILDM, oltre 30 anni fa è nato l’impegno di Fondazione Telethon per la ricerca sulle distrofie e su lle altre malattie genetiche rare. La collaborazione tra le due realtà si propone di sostenere progetti di ricerca innovativi i l cui scopo è quello di migliorare la qualità di vita, personale e sociale, delle persone affette da malattie neuromuscolari e delle loro famiglie. La campagna di primavera è un invito alla mobilitazione collettiva e , in linea di continuità con la storia di Telethon, un appello a sostenere l e mamme di bambine e bambini affetti da malattie genetiche rare. Presso i banchetti UILDM/Telethon saranno disponibili i caratteristici cuori di biscotto , in tre gusti: classico alla pasta frolla, al cacao con gocce di cioccolato e con farina integrale. Tante sorprese anche per i bambini e le bambine. Per qualsiasi informazione è possibile contattare UILDM sezione di Mussomeli al numero

3281824446 o all a mail uildmmussomeli@gmail.com