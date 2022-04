Mussomeli, archiviata la denuncia penale contro il sindaco Catania.

MUSSOMELI – Risalgono al 2019 i fatti relativi alla denuncia penale dell’ex Presidente del consiglio comunale Gero Valenza promossa nei confronti del sindaco Giuseppe Catania per falsità. Esattamente era l’11 giugno 2019, giorno di consiglio comuale (la denuncia fu presentata ai carabinieri il 25 giugno). Tra i punti all’ordine del giorno figuravano due interrogazioni rivolte all’amministrazione comunale, che erano state protocollate il 15 marzo 2019. Il presidente, il 10 giugno, (il giorno pima della seduta consiliare) si accorse che non erano state fornite le risposte, nonostante il regolamento prevedesse che esse devono essere depositate entro quindici giorni dalla presentazione dell’interrogazione. Si recò quindi dalla segretaria comunale chiedendo notizie di tali risposte. Il giorno dopo, il capo di gabinetto dottoressa Barcellona,, comunicò al presidente Valenza che le risposte erano state regolarmente protocollate. Dal controllo delle stesse risposte il presidente ritenne che il numero di protocollo era stato scritto a penna con data artefatta e corretta col bianchetto, sovrascrivendo la data 7 giugno 2019. “Dallo svolgimento delle indagini la notizia di reato appare infondata”, scrive il Pubblico ministero al GIP che ha accolto la nuova richiesta di archiviazione, con evidente soddisfazione dell’avv. Gianluca Nigrelli, difensore del Sindaco. Ad una precedente richiesta di archiviazione sempre da parte del Pm si era opposta la difesa del Presidente Valenza. Di conseguenza, il Gip, il mese di gennaio scorso, dispose ulteriori indagini. Infatti, al riguardo venne sentita la segretaria comunale. “Sulla base di quanto riferito dalla dottoressa Maniscalco e considerata anche la copia dalla stessa prodotta della ricezione della suddetta mail in data 6 giugno 2019, appare più che plausibile che la risposta sia stata fatta protocollare il giorno seguente, ovvero il 7 giugno 2019, come effettivamente risulta non solo dalla data manualmente apposta sul documento, ma anche dalla stampa del numero progressivo di protocollo e della data, automaticamente generati dal sistema e apposti nel bordo laterale sinistro del foglio”.