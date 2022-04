La giornata della Terra. Consegna di n. 150 piante di ulivo al Comune di Mussomeli

MUSSOMELI – Oggi in occasione della giornata dedicata alla terra il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani ha formalmente fatto dono al Comune di Mussomeli di ben n. 150 piante di ulivo. Va evidenziato che la Condotta Slow Food Monte Sicani , del cui comitato fa parte il Dr. Pasquale Marino, socio del Rotary Club di Mussomeli Valle del Platani, in collaborazione con il CER Slow Food Sicilia ha avviato un progetto con il quale saranno donate circa 2000 piante di olivo “ Passulunara “ , una tradizionale cultivar a duplice attitudine presente nei Monti Sicani con diversi esemplari a rischio di regressione, a ben 22 Comuni dei Monti Sicani, alcune istituzioni scolastiche ed organizzazioni no-profit. Il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani , grazie anche alla presenza del proprio socio Pasquale Marino, ha beneficiato di ben 150 piante di ulivo e il Presidente del Rotary Club Valle del Platani Giuseppe Misuraca si è subito attivato per trovare una giusta collocazione sul territorio urbano del Comune di Mussomeli, che d’intesa con il Sindaco Giuseppe Catania, il vice Sindaco Toti Nigrelli e l’assessore all’ambiente Michele Spoto, le piante andranno ad arricchire il patrimonio vegetale del parco urbano e la costruenda piazza dedicata ai Martiri delle Foibe. La cerimonia della piantumazione della prima pianta di ulivo nel parco urbano, alla presenza del sindaco Giuseppe Catania e del Presidente del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani Giuseppe Misuraca , nonché degli assessori Michele Spoto , Sebastiano Lo Conte e Daniele Frangiamore e di alcuni dirigenti del Rotary Club è avvenuta oggi 22/04/2022 in occasione della giornata dedicata alla tutela della terra . Con ciò si è voluto dare ulteriore testimonianza della particolare sensibilità ed attenzione che è giusto porre, sia da parte del Rotary che dall’Amministrazione Comunale, alle problematiche connesse alla tutela della Terra .