Iss,con booster mortalita’ 10 volte minore rispetto a no vax

Il tasso di mortalita’ per la popolazione con piu’ di 5 anni d’eta’, nel periodo 25 febbraio-27 marzo 2022, per i non vaccinati (36 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa cinque volte piu’ alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (8 decessi per 100.000) e dieci volte piu’ alto rispetto ai vaccinati con booster (4 decessi per 100.000 abitanti). Emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss) sull’andamento del Covid in Italia.