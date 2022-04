Elezioni RSU: affermazione CSL Scuola Agrigento Caltanissetta

Grande affermazione della Cisl Scuola Agrigento Caltanissetta Enna alle elezioni per il rinnovo RSU del comparto scuola. La Cisl Scuola si conferma come primo sindacato nei risultati elettorali delle provincie di Agrigento e

Caltanissetta e si rafforza notevolmente nella provincia di Enna a conferma dell’impegno e del grande lavoro svolto nei territori. La Cisl Scuola esprime tanta gratitudine ai tanti candidati RSU del nostro sindacato .

Non è scontato mettere la propria persona e il proprio impegno in un contesto sociale, professionale, articolato, strutturato com’ è la scuola oggi.

La scuola è una comunità organizzativa complessa ed implica la fondamentale e importante presenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria che favorisce e promuove le necessarie garanzie di

partecipazione democratica alle scelte della stessa, le tutele del rapporto di lavoro, delle condizioni lavorative, coniugandole con la qualità dei processi formativi ed educativi promossi dalla comunità educante.