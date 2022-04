Covid: spedite prime 600mila multe a over 50 ‘No-vax’

E’ entrato a regime il sistema sanzionatorio degli over 50 no vax: l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha iniziato a spedire le cartelle esattoriali con la multa per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale contro il Covid.

A quanto si apprende, l’Agenzia sta ricevendo gli elenchi nominativi e, ad oggi, è in grado produrre 100mila lettere al giorno che verranno poi passate a Poste Italiane per essere spedite. Il primo lotto è di circa 600 multe. A queste ne verranno aggiunte altre 600 entro il fine settimana.