Covid, in Sicilia diminuiscono contagi e decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 33.176, il 15,6% in meno rispetto alla settimana precedente. E’ diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,6% al 17,1%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 19,6%, passando da 187.062 a 150.366, 36.696 in meno rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto l’ufficio Statistica del Comune di Palermo, evidenziando in una nota i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid in Sicilia e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile.

“Nella settimana appena conclusa – scrivono in una nota dall’Ufficio Statistica del Comune – si è registrata una nuova sensibile diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è invece stazionaria: sono leggermente aumentati i ricoveri ordinari, mentre sono lievemente diminuiti i ricoverati e i nuovi ingressi in terapia intensiva. E’ diminuito anche il numero delle persone decedute”.

Le persone in isolamento domiciliare sono 149.317, 36.703 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1049, di cui 62 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 7 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 27,0% in meno rispetto ai 37 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (863.826) è cresciuto di 69.860 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’84,3% (80,1% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 121 (29 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.258, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,0% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 7.831 a 33.176 (+323,6%), i ricoverati da 1.319 a 1.049 (-20,5%), i ricoverati in terapia intensiva da 171 a 62 (-63,7%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 77 a 27 (-64,9%), i decessi da 341 a 121 (-64,5%).

