Campofranco. Alunni giornalisti hanno intervistato il sindaco

CAMPOFRANCO. Dedicare una giornata agli alunni delle scuole campofranchesi per un giorno giornalisti. Gioco di parole a parte, è quello che ha fatto il sindaco Rino Pitanza. Che ha commentato così questa bella esperienza: “Sicuramente una delle più belle giornate in 5 anni di sindacatura, quella trascorsa con i ragazzini di 5^ elementare accompagnati dall’insegnante di italiano, storia, musica e tecnologia Ettore Scifo.

Un progetto sia di educazione civica, che sul pon giornalistico portato avanti dai 16 alunni che hanno potuto visitare gli uffici comunali e nella sala del Sindaco hanno intervistato il primo cittadino che ha risposto con disponibilità a tutte le loro domande e curiosità, alcune molto piccanti. Avevano preparato in tutto 30 domande, ma poi sono diventate 100, spinti dalla curiosità, dalla voglia di conoscere e dal dialogo sereno e forte allo stesso tempo”.

Le domande hanno spaziato su più fronti, dal sindaco bambino che andava a scuola, al suo primo maestro, al suo lavoro (quello che fa andare avanti dignitosamente la famiglia), per continuare con domande prettamente politiche, sul programma attuato, su questi due anni di covid, per concludersi con gli interventi in ambito scolastico.

Per il maestro Ettore Scifo è stata “una interessante esperienza che ha arricchito tutti e ha dato modo di sviluppare negli alunni il senso civico e di responsabilità verso le istituzioni, valori questi che, soprattutto nelle nuove generazioni, vanno più che mai coltivati per diventare cittadini consapevoli e attenti. I bambini sono stati straordinari, fantastici, hanno fatto tante domande non previste, hanno dimostrato una compostezza, un ordine incredibile, hanno veramente impressionato positivamente”.

Nel corso della visita i bambini hanno manifestato la voglia di adottare la Fontana della Rinascita, con attività anche extra scuola e dal sindaco è arrivato l’immediato si.

“Anche per me Sindaco è stata una giornata altamente formativa, i bambini hanno chiesto di tutto, sul paese, sui programmi, su cose personale e umane, facendolo con discrezione, con affetto, con educazione. Mi hanno regalato un momento importante, di compostezza e di preparazione. Alla fine dell’incontro ho voluto regalare ad ognuno di loro un diario a fumetti sull’educazione stradale per il prossimo anno scolastico, un diario dove apprendere e mettere in pratica cosa fare quando si è in strada”.