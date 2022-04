Caltanissetta: stasera le Vare in Processione rievocheranno la Passione di Cristo

La Passione nel cuore della Sicilia è diventato, ormai, uno slogan che racchiude tutti i riti sacri della Settimana Santa di Caltanissetta.

Questa sera all’imbrunire torneranno in processione le Vare, i Grandi Gruppi Sacri realizzati dalla preziosa mano di Biangardi.

Torneranno in piazza dopo due anni di assenza, uscendo dalla porta della Cattedrale dove erano state accolte al termine della loro “prima uscita” del 2022 in occasione della via Crucis di Sabato sera con il Vescovo Mons. Mario Russotto e “il viaggio promozionale” dell’Ultima Cena all’aeroporto Fiumicino di Roma.

Dalle ore 20 inizierà la processione che da Corso Umberto si svilupperà lungo il tradizionale circuito per farle rientrare, a notte inoltrata, in Piazza Garibaldi.

Dopo ci sarà la spartenza e, dunque, composto il ritorno nel Museo delle Vare di via Napoleone Colajanni.

Dentro la Cattedrale, fino al 25 aprile, invece si potranno apprezzare le Varicedde alle quali i Grandi Gruppi sacri hanno ceduto il posto questa mattina.

Sarà un momento di rinnovato splendore, di amore per il territorio, di riscoperta delle tradizioni antiche perpetuate nel tempo ma nate dalla tragedia di Gessolungo alla fine dell’800 con “La Veronica”, la stessa Vara adesso ripresa nel murales di via Rosso di San Secondo .