Bompensiere, convocato consiglio comunale per il 29 aprile. Programma Triennale OO.PP. ed altro

BOMPENSIERE – Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Salvatore Maria Saia, ha convocato per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17,00, il Consiglio Comunale, per trattare il seguente ordine del giorno:1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PREVIA NOMINA SCRUTATORI;2) REGOLAMENTO ADOZIONI CANI FINALIZZATO ALL’AGEVOLAZIONE TARI; 3) APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2022/2024; 4) MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI; 5) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE ARERA 363/2021- TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2022; 6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.