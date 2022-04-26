Salute

Bompensiere, convocato consiglio comunale per il 29 aprile. Programma Triennale OO.PP. ed altro

Carmelo Barba

Bompensiere, convocato consiglio comunale per il 29 aprile. Programma Triennale OO.PP. ed altro

Mar, 26/04/2022 - 19:47

Condividi su:

BOMPENSIERE – Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Salvatore Maria Saia, ha convocato per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17,00, il Consiglio Comunale, per trattare il seguente ordine del giorno:1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE PREVIA NOMINA SCRUTATORI;2) REGOLAMENTO ADOZIONI CANI FINALIZZATO ALL’AGEVOLAZIONE TARI; 3) APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2022/2024; 4) MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI; 5) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE ARERA 363/2021- TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2022; 6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

🔵

il Fatto Siciliano

Primo Piano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta