Urina sul portone dello storico Palazzo Vecchio a Firenze: per studente scatta maxi multa di 3.300 euro

E’ destinata a costare alquanto cara ad un giovane studente la decisione di urinare sul portone dello storico Palazzo Vecchio a Firenze. Una scelta che, per altro, è stata immediatamente scoperta da parte degli agenti delle volanti che, impegnati nel controllo del territorio, lo hanno identificato e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza.

In casi del genere, la legge prevede una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 10.000, che se pagata però entro 60 giorni è ridotta a 3333 euro. Il giovane, che avrebbe detto di essere a Firenze per motivi di studio, si sarebbe subito scusato per il gesto di fronte agli stessi poliziotti, anche se resta la gravità di un gesto assolutamente inqualificabile.